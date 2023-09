IS: ”Me hyödymme jo nyt ydinpelotteesta”

Nato-jäsenyys avasi Suomelle pääsyn puolustusliiton ydinasetyöryhmään. Vaikka Suomi ottaa osaa Naton ydinasepelotteen suunnitteluun, se ei kuitenkaan merkitse ydin­aseiden sijoittamista Suomen maaperälle. Näin asiaa avaa Ilta-Sanomissa Suomen Nato-edustuston päällikkö Piritta Asunmaa.

– Meidän lähtökohtamme tuli hyvin selvästi esille Nato-jäsenyys­prosessissa. Meillä ei ole tarvetta eikä kiinnostusta ydin­aseiden sijoittamiseen Suomeen, Asunmaa sanoo IS:lle.

– Me hyödymme jo nyt ydinpelotteesta, ilman että ydin­aseita sijoitettaisiin Suomeen.

Suomella on hänen mukaansa muitakin tapoja osallistua Naton ydin­asepolitiikkaan kuin ydin­aseiden sijoittaminen.

– Me voimme tukea pelotetta poliittisesti sillä, että me osallistumme ydin­asepolitiikasta käytävään keskusteluun Natossa, tai me voimme esimerkiksi osallistua harjoituksiin tukitehtävissä, Asunmaa kertoi.

– Tässä vaiheessa jäsenyys on vielä niin alkuvaiheessa, että emme ole muodostaneet tähän kantoja.