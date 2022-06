IS: Kotikompostoijan tulee ilmoittautua viralliseen rekisteriin

Vuoden 2024 alusta lähtien voimaan tuleva uusittu jätelaki velvoittaa suurten eli yli 10 000 asukkaan taajamien pientaloja kierrättämään biojätteensä.

– Se on oikeasti merkittävä muutos monelle pientaloasujalle. Ihan jo sillä, että monen roskiskatoksia ei ole tehty kahdelle astialle. Se tulee vaikuttamaan moniin käytännönjärjestelyihin, kertoo Hämeenlinnan seudun kuntien jätelautakunnan Kolmenkierron, sanoo jätehuoltosuunnittelija Annika Antila Ilta-Sanomille.

Pihallaan kotitaloutensa jätteitä kompostoivan tulee tehdä tästä virallinen ilmoitus rekisteriin vuoden 2023 alusta lähtien. Ilmoitusvelvollisuus on valtakunnallinen ja koskee omakotitaloja, taloyhtiöitä ja vapaa-ajan asuntoja. Joillakin alueille tämä tulee voimaan jo aiemmin, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rekisteriin tulee ilmoittautua jo syksyllä 2022,.

– Käytännössä jos ei ole ilmoittanut, että omistaa kompostorin ja sitä käyttää, pihalle toimitetaan biojätteen erilliskeräysastia ja jatkossa kiinteistöltä kerätään sekajätteen lisäksi biojäte, huomauttaa Anttila.

Suomessa on paljon kotikompostoreita ja yksi syy kompostirekisterille on kierrätystavoitteen seuranta. Suomen tarkoituksena on kierrättää yhdyskuntajätteestään 55 prosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia 2035. Kompostirekisterin myötä on jo tehty kompostitarkastuksia.

– Kompostoritarkastuskierroksilla moni on sanonut, että mä kyllä mietin, että lopettaisin kompostoinnin. Me ollaan sitten sanottu, että ei kannata, koska muuten teillä alkaa biojätteen erilliskeräys, sanoo Anttila.

Biojätteen erilliskeräys koskee koko Suomea. Se tulee järjestää taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä heinäkuusta 2022 alkaen. Suuri osa biojätteestä heitetään edelleen sekajätteen joukkoon.

– Joillekin vanhemmille ihmisille se tuntuu tosi vaikealta, kun on aina ennenkin tehty näin. Joistakin se tuntuu vanhojen ihmisten kiusaamiselta, kun hätyyttelemme näillä kiristyneillä jätehuollon lajitteluvaatimuksilla, myöntää Anttila.