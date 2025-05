IS: Kansanedustajille merkittäviä lisätuloja hallintoneuvostoista

Ilta-Sanomien mukaan lähes jokaisella kansanedustajalla – ministereitä lukuun ottamatta – on paikka jossain hallintoneuvostossa. Puolueet jakavat hallintoneuvostopaikat voimasuhteidensa mukaisesti.

Valtionyhtiöistä hallintoneuvosto on muun muassa Yleisradiossa, Veikkauksessa, Alkossa, VR:llä ja Postilla.

– Kansanedustajat saavat helpohkosta hommasta mukavat palkanlisät. Sinänsä hallintoneuvostoilla on vähän virkaa, sillä valta on yritysten hallituksilla. Hallintoneuvostot ovat pitkälti keskustelukerhoja: yhteydenpitovälineitä yritysten johdon ja kansanedustajien välillä, IS kirjoittaa.

Lehti selvitti, miten paljon kansanedustajille maksettiin kokouspalkkiota viime vuonna valtionyhtiöistä ja valtion laitoksista.

Palkkiot voisi tiivistää niin, että hallintoneuvoston palkkioilla kansanedustaja vie perheensä ulkomaanmatkalle, ellei jopa luksustason maailmanympärimatkalle.

Yhdestä kokouksesta saa kokouspalkkiota vähintään 500 euroa, parhaimmillaan 1 500 euroa.

Ilta-Sanomien jutussa olevasta taulukosta voi katsoa, miten paljon valtionyhtiöt ja valtion laitokset maksoivat kullekin kansanedustajille palkkioita hallintotehtävistä. Mukana on 12 valtionyhtiötä sekä Suomen Pankki, Sitra ja Kela.