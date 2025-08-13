Verkkouutiset

ABC-ketju ei aio luopua logostaan, jossa on peukaloa näyttävä käsi. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

IS: Huoltoasemaketju ABC joutuu muuttamaan mainostaan – ”Harmillista”

  • Julkaistu 13.08.2025 | 16:05
  • Päivitetty 13.08.2025 | 16:05
Markkinoinnissa käytetyn sanan koetaan tuovan ikäviä mielleyhtymiä.
Huoltoasemaketju ABC on käyttänyt mainoksissaan iskulausetta ”Peukkuenergiaa”, joka nyttemmin on asettunut toisenlaiseen valoon. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Vaarallinen, peukuksi kutsuttu alfa-PVP-huumausaine on ollut paljon esillä julkisuudessa, minkä takia ”peukkuenergiaa”-lausahdus voi joillekin tuoda oudon mielleyhtymän.

SOK:n liikennekaupan ketjuohjauksen markkinointipäällikkö Timo Jalo kertoo yhtiön saaneen iskulauseesta jonkin verran palautetta.

Jalo pitää mielleyhtymän syntymistä valitettavana. Hän toteaa, että iskulause tulee ABC:n logon yhteydessä olevasta peukaloa näyttävästä kädestä, ja sillä on haluttu viestiä virkistävästä tauosta matkan varrella.

– Todella harmillista, että tällainen mielleyhtymä meihin on syntynyt.

– Olemme seuranneet tilannetta ja hiljattain linjanneet, että emme tule lisäämään iskulausetta ainakaan toistaiseksi tuleviin markkinointi­materiaaleihimme tämän ikävän mielleyhtymän johdosta, Jalo jatkaa.

Sen sijaan peukalologostaan ABC aikoo pitää kiinni jatkossakin.

