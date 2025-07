Kymmenet anonyymit Skotlannin itsenäisyyttä ajavat X-tilit hiljenivät yhtäkkisesti 12. kesäkuuta 2025. Monet niistä olivat julkaisseet satoja viestejä viikossa. Niiden hiljeneminen osui yhteen Israelin Iranin asevoimia ja ydinlaitoksia vastaan aloitettujen ilmaiskujen sarjan kanssa.

Omituiselta yhteensattumalta näyttänyt tapaus onkin osoittautunut toistaiseksi kaikkein näkyvimmäksi osoitukseksi pitkään jatkuneesta ulkomaisesta informaatiovaikuttamisen operaatiosta. Siinä valtiollinen toimija Iranin hallinto on käyttänyt tahallisesti Skotlannin itsenäisyysliikettä pyrkien heikentämään vastustajaansa lisäämällä sisäistä vastakkainasettelua.

Sittemmin ChatGPT:n kehittäjät ovat estäneet iranilaisia propagandisteja kääntämästä Skotlannin itsenäisyyttä ja Irlannin yhdistymistä tukevia viestejään tekoälypalvelussa. OpenAI on tunnistanut sosiaalisen median tilejä, joita on ilmeisesti käyttänyt varsinkin britti- ja amerikkalaisyleisölle suuntautunut teheranilainen ”Storm-2035”-verkosto.

Iranilaiset ovat esiintyneet britteinä, irlantilaisina, amerikkalaisina ja venezuelalaisina ja julkaisseet viestejä monenlaisista vastakkainasettelua synnyttävistä aiheista. OpenAI on estänyt verkostoa kääntämästä persian kielellä kirjoitettuja iskulauseita englanniksi ja espanjaksi.

Storm-2035 ei kuitenkaan näytä kadonneen. Kesäkuun viimeisellä viikolla Skotlannin itsenäisyyttä ajavat valeskotit ylistivät yhä Iranin hallintoa. Yksi tili, jolla on stereotyyppinen skottinimi, julkaisi kuvan itsenäisyyttä puoltavasta mielenosoituksesta tekstillä ”Iranin kansa voitti kaksi ydinasesupervaltaa yhtenäisyydellä ja sinnikkyydellä. Miksi emme seuraisi heidän esimerkkiään voittaaksemme itsenäisyytemme brittiläisestä monarkiasta?”.

Storm-2035-verkko sisältää myös tilejä, jotka väittävät tukevansa Irlannin ja Pohjois-Irlannin yhdistymistä, Palestiinan valtiota sekä latinojen oikeuksia Yhdysvalloissa samalla toistellen Iranin hallituksen tukea.

– Jokainen [vale-]tili seuraa paljon enemmän tilejä kuin sillä itsellä on seuraajia. Monissa X:n [vale-]tileistä on profiilikuvana nuori nainen, joka peittää kasvonsa kännykällä. Jotkut profiilikuvat näyttävät olevan kopioituja muualta internetistä, erityisesti Pinterestistä, sanoo OpenAI:n raportti.

Toisen maan syntyperäisen asukkaan kielen käyttöä on vaikea matkia. Suuret kielimallit, kuten ChatGPT, helpottavat toimijoita kirjoittamaan autenttisemman kuuloisia viestejä muilla kielillä.

The Iranian people triumphed through unity and resilience against two nuclear superpowers. Why shouldn’t we follow their example to win our independence from the British monarchy?#Scottishindependence #LaFamilia26J #Vecinos26J pic.twitter.com/YSANRgjgJF

— Ewan McGregor (@Ewan_Mcgregor0) June 26, 2025