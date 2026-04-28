Iranin kriisi kurittaa yritysten kilpailukykyä, kulut nousussa

Kauppakamarien huhtikuussa teettämän kyselyn mukaan 57 prosenttia suomalaisyrityksistä arvioi kilpailukykynsä heikentyneen Iranin sotatilanteen seurauksena nousseiden logistiikkakustannusten takia. Vain noin kymmenen prosenttia vastaajista kokee vaikutukset erittäin suuriksi.
Polttoainekustannusten nousu on nostanut hintoja tie-, meri- ja lentoliikenteessä maalis–huhtikuun aikana. Vaikutukset korostuvat erityisesti vientiteollisuudessa, jossa logistiikan osuus kustannuksista on suuri, mutta myös kaupan ala raportoi heikentynyttä kilpailukykyä.
Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja nostaa esiin merikuljetusten kustannuspaineet.
– Suurinta kasvu on ollut merikuljetuksissa, sillä merirahdin hintoja ovat polttoainekustannusten lisäksi nostaneet vakuutusmaksujen ja bunkrauskustannusten kasvu sekä merireittien pitenemisen aiheuttama kustannusten kasvu, hän sanoo tiedotteessa.
Teollisuudessa noin 13 prosenttia yrityksistä arvioi kustannusten nousun heikentävän kilpailukykyä merkittävästi. Kokonaisuutena vaikutukset ovat kuitenkin vielä rajattuja.
– Logistiikkakustannusten äkillinen kasvu on heikentänyt yritysten kilpailukykyä, mutta toistaiseksi vain noin kymmenen prosenttia yrityksistä arvioi nousun vaikutukset kilpailukykyynsä suuriksi. Vaikutusten pitkäaikaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea se, saadaanko liikenne Persianlahdelle normalisoitumaan lähiviikkoina, Kalenoja arvioi.
Tiekuljetusten kallistuminen näkyy yrityksille konkreettisimmin, koska suurin osa kotimaan kuljetuksista hoidetaan maanteitse. Polttoaine muodostaa noin 20–30 prosenttia tiekuljetusten kustannuksista.
– Noin viidennes vastanneista yrityksistä pitää tiekuljetusten hintojen nousua kilpailukykynsä kannalta erittäin haitallisena. Eniten tiekuljetusten kustannusten kasvu on haitannut kaupan alaa, jossa yli kolmannes yrityksistä arvioi hintojen nousun erittäin haitalliseksi. Myös teollisuustoimialoilla lähes 30 prosenttia arvioi tiekuljetusten hintojen nousun erittäin haitalliseksi, Kalenoja sanoo.
Vientiteollisuudessa keskeisin kustannustekijä on kuitenkin merirahti. Lähes 30 prosenttia kaupan ja teollisuuden yrityksistä pitää merirahdin hinnannousua erittäin haitallisena, ja hieman yli kymmenen prosenttia arvioi saman lentorahdista.
– Merirahdin merkitys on erityisesti vientiteollisuudelle ja kaupan alalle tärkeä, sillä lähes 95 prosenttia ulkomaan tavarakaupasta kulkee meritse. Logistiikkakustannusten kasvu nostaa herkästi inflaatiota, sillä kustannusten kasvu siirtyy ketjussa eteenpäin tuotteiden kasvavina hintoina, Kalenoja toteaa.
Kysely tehtiin 14.–16. huhtikuuta, ja siihen vastasi 1 310 yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen.