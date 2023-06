Iranin julkistama ohjus nimettiin valloittajaksi

Iran on julkaissut onnistuneensa rakentamaan hypersoonisen Fattah-ohjuksen. Aiheesta kirjoittaa Guardian-lehti.

Hypersooninen Fattah-ohjus julkistettiin tiistaina Teheranissa Iranin presidentti Ebrahim Raisin toimesta.

– Se oli oikea tie maalle siirtyä kohti omavaraisuutta ohjus- ja puolustusteollisuudessa, presidentti Raisi kertoi julkistustilaisuudessa.

– Tänään tunnemme, että tämä pelotevoima on kehittynyt. Tällainen voima tuo alueelle turvallisuutta ja kestävää rauhaa, presidentti Raisi kertoo Irna-lehden mukaan.

Nimi Fattah on farsia ja se tarkoittaa valloittajaa. Valtion television mukaan ohjuksen kantama on jopa 1400 kilometriä ja se lentää jopa 15 kertaisella äänennopeudella. Ohjuksen kerrotaan pystymään läpäisemään myös minkä tahansa alueellisen ilmapuolustusjärjestelmän lävitse. Väitteelle ei lehtitietojen mukaan esitetty perusteluita.

Iranin vallankumoskaartilla on jo aiemmin ollut käytössään suuri ballististen ohjusten arsenaali.

Englanninkielinen uutistoimisto Irna julkaisi aiheesta Twitter-päivityksen, jossa kerrotaan, että Fattah-ohjus on Iranin vallankumouskaartin viimeisin saavutus.

The domestically-developed hypersonic missile "Fattah", #Iran IRGC's most recent achievement, was unveiled on Tuesday morning (June 6) in the presence of President Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/wzwUTRR3ez

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 6, 2023