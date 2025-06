”Iran on heikompi kuin koskaan sitten vuoden 1979”

Yhdysvaltain entisen kansallisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin mukaan Israel ei tavoittele vain Iranin ydinaseohjelman täydellistä tuhoamista, vaan mahdollisesti myös vallanvaihdosta islamilaisessa tasavallassa. Aika on Israelin kannalta otollinen, sillä Iran on hänen mukaansa tällä hetkellä heikompi kuin koskaan vuonna 1979 tapahtuneen perustamisensa jälkeen.

Bolton, 76, on työskennellyt kaikkien republikaanitaustaisten Yhdysvaltain presidenttien alaisuudessa Ronald Reaganista lähtien. Donald Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella hän toimi kansallisena turvallisuusneuvonantajana, kunnes näkemyserot presidentin kanssa johtivat hänen eroonsa. Boltonia on totuttu pitämään ulkopoliittisena haukkana, joka uskoo sotilaalliseen voimaan.

Ydinaseohjelmassaan Iran on hänen mukaansa tehnyt läheistä yhteistyötä Pohjois-Korean diktatuurihallinnon kanssa.

– Todisteita toki saamme vasta, kun ajatollahit eivät ole enää vallassa ja pääsemme tutkimaan asiakirjoja Teheranissa, Bolton sanoo saksalaislehti Der Spiegelille antamassaan haastattelussa.

– Olen käsitellyt Iranin muodostamaa uhkaa 25 vuotta. Niin kauan kuin ajatollahit suinkin voivat, he tukevat terrorismia, käynnistävät ohjusohjelmia ja kehittävät ydinaseita. Se on osa heidän ideologiaansa, hän toteaa.

– Iranin osalta on erilaisia skenaarioita. Hallinto voi hajota. Ihmisiä motivoi usein henkilökohtainen kunnianhimo, jolloin vihamielisyydet nousevat esiin. Parhaassa tapauksessa ajatollahit menettäisivät merkityksensä – osittain siksi, että heillä on vain vähän tukea väestön keskuudessa, koska ihmiset eivät enää halua pappisvaltaa, hän ennustaa.

– Uskon, että suurin osa iranilaisista ymmärtää, että heidän tilanteensa on seurausta maan hallinnon harjoittamasta politiikasta. Jopa toisen maailmansodan aikana, kun Yhdysvallat liittolaisineen kukisti Saksan, suuri osa saksalaisista ymmärsi, miksi liittoutuneiden oli pakko niin tehdä, hän painottaa.

Iranin ydinaseohjelman tuhoamista Bolton ei pidä vain oikeutettuna, vaan jopa välttämättömänä.

– Meidän on otettava oppia Pohjois-Korean tapauksesta. Emme olisi koskaan saaneet antaa sen maan nousta ydinasevallaksi. Tällaiset kehityskulut on pysäytettävä, kun hinta on vielä suhteellisen alhainen, eikä vasta sitten, kun kyse on selviytymisestä. Israelilaiset ovat ymmärtäneet tämän, hän sanoo.

Vaikka Yhdysvaltain republikaanipuolue on Trumpin aikana monin tavoin muuttunut, valtaosa puoluetta edustavista senaattoreista ja edustajainhuoneen jäsenistä kannattaa Boltonin mukaan edelleen reaganilaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Sanoisin, että 90 prosenttia republikaaneista seisoo vankkumattomasti Israelin tukena, hän toteaa.