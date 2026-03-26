Irakin öljyvienti romahti 90 prosenttia – talous kriisissä

Lähi-idän kriisi on koetellut erityisen pahasti Irakia. Maan öljysektori on romahtanut Iranin sodan seurauksena, ja Irak on ajautunut talouskriisiin.
Irakin öljyvienti on pudonnut sodan alkamisen jälkeen yli 90 prosenttia: 3,4 miljoonasta tynnyristä päivässä noin 250000 tynnyriin. Öljyvarastot ovat kriittisellä tasolla, sillä Iranin suljettua Hormuzinsalmen Irakin pääasiallinen vientireitti on katkennut. Tuotantoa on leikattu lähes kolme neljäsosaa.
Kriisin ratkaisemisesta vastaa rajallisin valtuuksin toimiva väliaikaishallitus, joka on yhä vallassa viisi kuukautta viimeisimpien parlamenttivaalien jälkeen.
Yhdysvallat on myös tehnyt yli kolmen viikon ajan iskuja Irakin sisälle Iranin tukemia šiialaisia puolisotilaallisia ryhmiä vastaan.
– Irak on tällä hetkellä paljon haavoittuvampi kuin Persianlahden valtiot. Normaaliaikoina hajautunut valtio voi selviytyä jotenkuten, mutta suurten konfliktien aikana se on paljon alttiimpi shokeille, arvioi ajatushautomo Chatham Housen Irakin-hankkeen johtaja Renad Mansour Financial Timesille.
Taloustieteilijöiden mukaan Irakin epäonnistuminen taloutensa modernisoinnissa ja monipuolistamisessa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on jättänyt maan poikkeuksellisen alttiiksi häiriöille.
Irak on yksi maailman öljyriippuvaisimmista maista: raakaöljyn myynti muodostaa noin 90 prosenttia valtion budjetista.
Se on myös riippuvainen tuonnista, sillä 90 prosenttia kulutustavaroista, ruoasta ja lääkkeistä tuodaan. Monet tuontituotteet kulkevat Hormuzinsalmen kautta. Lisäksi maan sähköverkko nojaa vahvasti Iranista tuotavaan kaasuun, jonka toimitukset ovat romahtaneet Israelin hyökättyä Teheranin suurimpaan kaasukenttään.
Öljynviejämaiden järjestön OPECin toiseksi suurin tuottaja Irak on jo menettänyt noin 5,4 miljardia dollaria (noin 4,7 miljardia euroa), eli lähes 2 prosenttia vuoden 2024 bruttokansantuotteestaan, öljytuloja Hormuzinsalmen sulkeutumisen vuoksi, arvioivat asiantuntijat.
Valtiontalous on kovassa paineessa: rahaa riittää julkisen sektorin palkkoihin vielä kuukaudeksi tai kahdeksi, mutta ongelmien odotetaan kärjistyvän viimeistään toukokuussa.