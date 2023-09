Intia aikoo vaihtaa nimeään

Intia suunnittelee vaihtavansa nimeään. Valtiollisesta nimenvaihdoksesta kertovat useat intialaismediat.

Syynä on se, että Intia-nimen koetaan viittaavan liikaa kolonialismin aikaan. Hallitus aikoo tiettävästi esittää parlamentille Intian nimeämistä virallisesti ”Bharatiksi” erityisistunnossa 18.-22. syyskuuta 2023.

Bharat-nimi juontaa juurensa pitkälle historiaan, kertoo muun muassa Indian Express.

Pontta uumoiluille nimimuutoksesta antaa se, että G20-maiden huippukokouksen illalliskutsut on tiettävästi lähetetty tavallisesta poikkeavalla tavalla.

Presidentin virkaresidenssistä, Rashtrapati Bhavanin palatsista, lähetetyt kutsut on varustettu allekirjoituksella ”Bharatin presidentti”, eikä Intian presidentti. G20-kokous järjestetään New Delhissä 9.-10. syyskuuta.

So the news is indeed true.

Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.

Now, Article 1 in the Constitution can read: “Bharat, that was India, shall be a Union of States.”…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 5, 2023