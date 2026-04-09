Imatran ilmasta löytyi radioaktiivista kobolttia – STUK: ei vaaraa

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Imatralla maaliskuussa kerätyissä ilman hiukkasnäytteessä pienen määrän radioaktiivista kobolttia. Aineen pitoisuus oli kuitenkin niin pieni, että siitä ei ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle.

STUK tiedottaa, että tällaisten hyvin vähäisten keinotekoisten radioaktiivisten aineiden alkuperää ei useinkaan saada selville, eikä sitä tiedetä tälläkään kertaa. Koboltti on voinut kulkeutua Suomeen kaukaakin. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että koboltti olisi peräisin isosta päästöstä, joka aiheuttaisi ongelmia päästölähteen lähellä.

Radioaktiivista kobolttia syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa käytön aikana ja ilmaan sitä voi vapautua esimerkiksi laitosten huoltotöissä.

Imatran näytteessä havaittiin myös vähäinen määrä radioaktiivista cesiumia (Cs-137), jota Suomen ympäristössä on edelleen Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jäljiltä. Näytteessä ollut cesiumin määrä vastaa Imatralla kerätyissä näytteissä normaalisti havaittavaa määrää.