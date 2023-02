Ilvekset ja susi kohtaavat Rajavartiolaitoksen helikopterin hienolla videolla

Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen helikopteri todisti partiolennolla villieläinten kohtaamisen.

– Vauhdikkaalta näyttäneen tilanteen päätteeksi sudelta ja ilveksiltä näyttäneet eläimet lähtivät omille teilleen, vartiolentolaivue kertoo Twitterissä.

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty on jakanut helikopterin kuvaaman videon eläinten kohtaamisesta Twitter-tilillään.

Video näyttää, kuinka ilmeisesti yksinäinen susi kohtaa kolme ilvestä. Yksi ilveksistä juoksee suden perään ja palaa sitten kauempana olevien kahden muun ilveksen luokse. Lopulta sekä susi että ilvekset lähtevät kulkemaan eri suuntiin.

– Villieläimillä ja rajavartijoilla on kaikilla paikkansa Suomen luonnossa, eversti Pitkäniitty toteaa.

Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen tehtävien edellyttämän lentotoiminnan helikoptereilla ja lentokoneilla.

Meeting of the wild wolf and bobcats.

Our Finnish Border Guard @rajavartijat helicopter @rajaheko recorder this video on their patrol flight. It seems to be bobcats and a wolf.

As my old boss said “Wild animals and border guards all have their place in the Finnish nature.” https://t.co/bIPfYwsv6Z

— Matti Pitkäniitty (@MPitkaniitty) February 1, 2023