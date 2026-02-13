Ilmarisen sijoitukset tuottivat 5,1 miljardia – eläkepäätökset kasvoivat rajusti

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat viime vuonna 8,1 prosenttia eli 5,1 miljardia euroa. Ilmarisen sijoitusvarat kasvoivat vuoden lopussa 67,5 miljardiin euroon.

– Vuosi 2025 oli Ilmariselle vahva. Geopoliittisista jännitteistä huolimatta Ilmarisen sijoitukset tuottivat hyvin, ja vakavaraisuus vahvistui edelleen. Vakuutusmaksutulo kasvoi, ja kustannustehokkuutemme on hyvällä tasolla, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Osakemarkkinat kehittyivät viime vuonna erinomaisesti lukuun ottamatta maalis–huhtikuun vaihdetta, jolloin kauppa- ja valtapolitiikkaan liittyvä epävarmuus maailmantaloudessa oli korkeimmillaan.

– Ilmarisen sijoitustuottoa kasvattivat erityisesti osakesijoitukset sekä korko- ja luottoriskisijoitukset. Listattujen osakesijoitustemme tuotto oli erityisen hyvä. Myös yrityslainat tuottivat hyvin, ja samoin absoluuttisen tuoton sijoituksista saimme erinomaiset tuotot, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kuvailee.

Ilmarisen osakesijoitusten tuotto oli viime vuonna 10,4 prosenttia. Sijoitusten pitkän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen on 5,9 prosenttia, mikä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen sijoitukset Suomeen olivat vuoden 2025 lopussa 13,6 miljardia euroa eli 20 prosenttia sijoitussalkusta. Noin puolet eli 7,2 miljardia euroa näistä sijoituksista on sijoituksia suomalaisiin pörssiyhtiöihin. Sijoituksia listaamattomiin suomalaisyhtiöihin Ilmarisella on 1,9 miljardia euroa.

Poimintoja videosisällöistämme

Ilmarinen maksoi eläkkeitä viime vuonna yhteensä 8,0 miljardia euroa. Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 449273.

Vanhuuseläkepäätösten määrä kasvoi 49 prosenttia edellisvuodesta ja oli 22484 kappaletta.

– Vanhuuseläkepäätösten merkittävää kasvua selittää se, että eläkkeellä työskentely on yleistynyt, ja tästä työstä kertynyttä eläkettä haetaan maksuun aiempaa useammin. Vanhuuseläkepäätöksen sai Ilmarisesta keskimäärin kolmessa päivässä, Mursula kertoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keskimäärin vanhuuseläkkeellesiirtymisikä nousi hieman edellisvuodesta ja oli 65,2 vuotta.

Uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Ilmariseen 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan 10781 kappaletta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3383 henkilöä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Useimmiten työkyvyttömyyseläkkeelle veivät tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

– Työkyvyttömyyden taustalla olevat syyt ovat vahvasti yhteydessä ikään. Alle 55-vuotiailla yleisin syy oli mielenterveyden häiriöt, kun taas yli 55-vuotiailla tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Masennus on ollut pitkään suurin yksittäinen syy eläkkeelle siirtymiseen, mutta vuonna 2025 nivelrikko nousi yleisimmäksi diagnoosiksi, Mursula sanoo.