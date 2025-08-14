Ilmarinen ylsi yli miljardin sijoitustuottoihin – työllisyys huolettaa

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 2,1 prosenttia eli 1,3 miljardia euroa. Sijoitusvarat kasvoivat 64,0 miljardiin euroon ja vakavaraisuuspääoma 14,0 miljardiin euroon.

– Tulos on hyvä ottaen huomioon, millainen markkinatilanne on ollut huhtikuun alun jälkeen, tiivisti toimitusjohtaja Jouko Pölönen torstaina yhtiön tulosinfossa.

Sijoitustuottoja kasvattivat erityisesti korko- ja osakesijoitukset. Korkosijoitukset tuottivat 2,9 prosenttia ja osakesijoitukset 1,5 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,4 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 4,4 prosenttia.

– Geo- ja kauppapoliittisista jännitteistä huolimatta korko- ja osakemarkkinat tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääosin hyvin ja osakemarkkinat toipuivat nopeasti huhtikuun alun kurssilaskusta. Yhdysvaltain fiskaali- ja kauppapolitiikkaan liittyvät epävarmuudet näkyivät voimakkaasti valuuttamarkkinoilla heikentäen USA:n dollaria ja sitä kautta dollarimääräisten sijoitusten tuottoa, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kuvailee.

Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Se vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisella oli kesäkuun lopussa 451 799 eläkkeensaajaa. Heille maksettiin eläkkeitä alkuvuonna yhteensä 4 021 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5 prosenttia.

Uusia eläkepäätöksiä tehtiin tammi–kesäkuussa yhteensä 23 367 kappaletta, mikä oli 19 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanhuuseläkepäätösten määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna ja oli 12 559 kappaletta.

– Työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla on yleistynyt ja tästä työstä kertynyttä eläkettä haetaan maksuun. Vanhuuseläkepäätöksen sai Ilmarisesta keskimäärin kolmessa päivässä, Pölönen kertoo.

Pölönen kantaa huolta työllisyystilanteesta: Suomessa työllisyys on heikentynyt jo yli kaksi vuotta. Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä työntekijämäärä laski tammi–kesäkuussa 1,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kesäkuussa laskua oli 2,1 prosenttia.

– Työllisyyden heikkeneminen on laaja-alaista. Työllisyyden positiivinen käänne näyttää vain pitkittyvän ja pitkittyvän, Pölönen totesi tulosinfossa.

– Työllisyystilanteen heikkeneminen taittuu vain talouskasvulla. Suomi tarvitsee kasvua. Kasvu syntyy työstä, investoinneista ja tuottavuudesta. Yritysten, ja samalla koko yhteiskunnan, on tärkeä parantaa tuottavuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi, hän muistuttaa.

Ilmarisen toimitusjohtaja on vaihtumassa. Jouko Pölönen jatkaa tehtävässään elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän siirtyy eQ Oyj:n toimitusjohtajaksi. Mikko Mursula aloittaa uutena toimitusjohtajana syyskuun alussa.