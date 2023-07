”Ilman selkeää suunnanmuutosta emme ole enää jatkossa hyvinvointivaltio”

Suomi on jäänyt jälkeen verrokkimaistaan, koska emme ole kyenneet uudistumaan niiden tahdissa, kirjoittaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Savon Sanomissa.

– Ruotsi ja Tanska ovat maailman muutoksessa uudistaneet hyvinvointivaltioidensa rakenteita, jotta ne toteuttaisivat myös uudessa toimintaympäristössämme mainittuja hyvinvointivaltion periaatteita. Samoja uudistuksia on tehty kilpailijamaistamme esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa, hän toteaa.

– Nyt onkin viimeinen hetki uudistua.

Romakkaniemen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan kirjatut uudistukset muun muassa työmarkkinoihin, paikalliseen sopimiseen, työlinjan sosiaaliturvaan sekä ansioturvan porrastamiseen ovat samoja, mitä muissa maissa on toteutettu jo edellisillä vuosikymmenillä.

– Ja ne eivät ole olleet mitään ”kylmää oikeistopolitiikkaa”, vaan pääosin kaikkialla sosialidemokraattien johdolla toteutettuja hyvinvointivaltion uudistuksia, hän toteaa.

Toimitusjohtaja huomauttaa, että verrokkimaissa julkinen velka on supistunut samalla, kun Suomi on velkaantunut lisää. Niissä on hänen mukaansa myös matalampi työttömyysaste, parempi tuottavuuskehitys sekä suomalaisia kotitalouksia suurempi ostovoima ja varallisuus.

– Me voimme kaiken tämän saman ja enemmänkin saavuttaa, kun vain uskallamme tehdä nämä samat uudistukset, kirjoittaja arvioi.

– Ilman selkeää suunnanmuutosta emme ole enää jatkossa pohjoismainen hyvinvointivaltio, vaan velkaantunut sosiaalivaltio, jolla ei ole varaa laadukkaisiin palveluihin kansalaisilleen.