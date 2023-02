Ilmahälytys koko Ukrainassa – Venäjä ampuu ohjuksia

Koko Ukrainaan annettiin varhain perjantaina ilmahälytys Venäjän ohjusiskujen takia.

Venäjän on väitetty ampuneen ohjuksia Kaspianmereltä ja Mustaltamereltä. Lisäksi venäläisiä strategisia pommikoneita nousi tiettävästi ilmaan tukikohdista Länsi-Venäjällä.

Useilla Ukrainan alueilla odotettiin paikallisten viranomaisten mukaan kymmeniä venäläisohjuksia ja iranilaisvalmisteisia itsemurhalennokkeja.

Another air raid alert – power cut just before it started, so may be a big one. In Mykolaiv, governor Vitaly Kim says they expect about 20 incoming missiles, but they haven't been spotted yet – estimated by number of launch aircraft in the air and their position/heading, I guess. pic.twitter.com/48Itsx62bP

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 10, 2023