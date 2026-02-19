Ilkka Paananen KL:lle: Suomalaiset eivät pääse hyötymään kasvuyritysten tuotoista

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen muistuttaa Kauppalehden haastattelussa, että suomalaiset eivät pääse hyötymään kasvuyritysten tuotoista niin paljon kuin voisivat, vaikka Suomesta tulee paljon menestyksekkäitä kasvuyrityksiä.

– Se aivan isoin taloudellinen jackpot vuotaa liian usein Suomen ulkopuolelle, hän huomauttaa.

Kuluneella viikolla uutisoitiin, että älysormusyhtiö Oura siirtää emoyhtiönsä Yhdysvaltoihin.

Myös esimerkiksi Espoossa pääkonttoriaan pitävä lupaava satelliittiyhtiö Iceye on nyt pääosin yhdysvaltalaisomistuksessa. Iceyen arvo on yhtiön oman arvion mukaan yli 2,4 miljardia euroa.

Lisäksi Suomesta on tullut Supercellin, Woltin ja Silo AI:n kaltaisia menestyneitä kasvuyhtiöitä.

Paanasen mukaan hyötyä jäisi enemmän Suomeen, jos suomalaiset eläkerahastot uskaltaisivat investoida pörssin ulkopuolisiin kasvuyhtiöihin aktiivisemmin esimerkiksi pääomarahastojen kautta.

– Jos mietitään vaikka Woltia ja Supercelliä, niin ketkä tässä ovat oikeasti tehneet rahaa? Ei ainakaan suomalaiset eläkesäästäjät. Ja vain siitä yksinkertaisesta syystä, että suomalaiset eläkerahastot ovat päättäneet, että he eivät halua olla mukana tässä menestyksessä, Paananen sanoo KL:lle.

Ehdotetun eläkeuudistuksen mukaan eläkeyhtiöt saisivat nostaa osakkeiden painoa sijoitussalkussa jopa 85 prosenttiin.

– Suomessa aina valitetaan, että ei ole pääomia pitää yhtiöitä, mutta emme me myöskään allokoi niitä hyvin. Menestysyhtiöiden sijaan ne makaavat jossakin ihan muualla kuin siinä, missä ne tuottaisivat parhaiten, Paananen huomauttaa.