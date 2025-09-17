IL: Virkamies on sekä esihenkilönsä esihenkilö että alainen – kunnan himmeli hämmentää

Taivalkosken kunnassa on syntynyt erikoinen tilanne, jossa virkahenkilö on samaan aikaan sekä esihenkilönsä alainen että tämän esihenkilö. Asiasta kertoo Iltalehti.
Taustalla on pikkukuntaa vaivannut johtajien joukkopako. Tämän seurauksena kunnassa on syntynyt tilanne, jossa Taivalkosken kirkonkylän koulun eli kunnan yhtenäiskoulun rehtori Pekka Turpeinen (kok.) toimii myös kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii myös Taivalkosken kunnanjohtajan esihenkilönä.
Erikoinen virkahimmeli ei pääty tähän. Taivalkosken hallintosäännön mukaan koulun rehtorin esihenkilö on kunnan sivistystoimenjohtaja. Hänen esihenkilönsä on kunnanjohtaja. Sama henkilö on siis oman esihenkilönsä esihenkilön esihenkilö.
IL:n mukaan tehtäviin valittu henkilö hoitaa toimiaan eriaikaisesti. Joskus kuitenkin on syntynyt tilanteita, joissa henkilö on toiminut samanaikaisesti molemmissa rooleissa sekä luottamushenkilönä että virkamiehenä. Tilanne syntyy silloin, kun rehtori on sijaistanut sivistystoimenjohtajaa. Taustalla on se, että kunnassa kyseisen koulun rehtori toimii myös sivistystoimenjohtajan ensisijaisena sijaisena.
Tapauksesta on tehty valituksia hallinto-oikeuteen. Valitusten mukaan tilanne aiheuttaa kiusallisen kaksoisroolin. Kaksoisroolissa toimiva henkilö ei suostunut kommentoimaan tapausta IL:lle.
Taivalkoski on noin 3 600 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.
LUE MYÖS:
Tältä alalta eläköityy pian kolmannes – tuhansia työpaikkoja tarjolle