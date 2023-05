IL: Turha kohteliaisuus liikenteessä aiheuttaa jopa vaaratilanteita

Onko autoilijalle hyvä tapa antaa kohteliaasti tietä ajoradan suojatietä ylittävälle pyöräilijälle, vaikka pyöräilijä olisi tilanteessa väistämisvelvollinen? Tätä puidaan Iltalehdessä, jossa poliisitarkastaja Konsta Arvelin toteaa, että liikennesääntöjen vastainen toiminta ei välttämättä edistä liikenneturvallisuutta.

Sääntöjen tarkoitus on tehdä liikenteestä ennakoitavaa ja siten turvallisempaa.

– Ne ovat myös luottamusperiaatteen kivijalka: jokainen, joka toimii liikennesääntöjen mukaan, voi luottaa siihen, että muutkin tekevät niin. Kun me kaikki noudatamme samoja sääntöjä, meillä ei ole suuria vaikeuksia ennakoida toistemme toimintaa.

Varsinkin väistämistilanteissa tulisi poliisitarkastajan mukaan noudattaa selviä rooleja: se väistää, jonka velvollisuutena on väistää.

– Liiallinen kohteliaisuus saattaa olla pidemmän päälle suorastaan vaarallista, sillä se voi tehdä liikenteestä ennalta-arvaamatonta ja heikentää liikennesääntöjen tuntemusta, Arvelin sanoo IL:ssä.

Poikkeuksena ovat luonnollisesti tilanteet, joissa väistämisvelvollinen tienkäyttäjä näyttää siltä, ettei aio tätä velvollisuuttaan noudattaa.

Lisäksi Arvelin muistuttaa, että on tilanteita, jossa autoilija on väistämisvelvollinen pyöräilijään nähden. Autoilijan on esimerkiksi kääntyessään väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää.