IL: Tästä syystä ihmiset kirjoittavat loukkaavasti itsemurhan tehneestä

Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen sanoo Iltalehdelle, että itsemurhan tehneeseen kansanedustaja Eemeli Peltoseen liittyvä kommentointi internetissä lähti osittain käsistä. Moni on kommentoinut tapahtunutta loukkaavalla tavalla netissä.

Kukkosen mukaan itsemurhan herättämille vihantunteille voi olla monia syitä. Kommentoijalla voi olla käsittelemättömiä ongelmia, joihin vihakirjoittelu on puolustusmekanismi.

– Näiden kokemusten aiheuttamia voimakkaita vihan tunteita sitten kohdistetaan julkiseen henkilöön.

Jos ihmisellä itsellään ei ole kokemusta itsetuhoisuudesta, hän ei välttämättä pysty ymmärtämään toisen hätää ja tuskaa, Kukkonen sanoo IL:lle.

Kukkosen mukaan osa suomalaisista näkee itsemurhan häpeällisenä tai moraalittomana tekona. Itsemurhan tehnyttä saatetaan haukkua itsekkääksi tai pelkuriksi.

Asiantuntija muistuttaa, että kommentteja saattavat lukea myös pois menneen omaiset.

– Luulen että siinä vihassa, mitä ihminen kokee ryöpyttäessään tällaista kommenttipalstalle, hän ei osaa ajatella, että tämä koskettaa muitakin kun vain kuollutta ihmistä.

Kukkosen mukaan vihakommentointi voi myös estää itsetuhoisista ajatuksista puhumista.

– Toivon, että ihmiset pysähtyisivät miettimään, haluanko lisätä pahaa oloa ja tuskaa tässä maailmassa, vai onko parempi jättää tämä kirjoittamatta.