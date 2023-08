IL: Tällaista on koulujen alun kilpavarustelu perheissä

Sadevaatteille naureskellaan, repun pitäisi olla uusi joka syksy ja esikouluikäiseltä tivataan miksei hänellä ole omaa puhelinta.

Muun muassa näin kertovat vanhemmat Iltalehdelle, joka pyysi kokemuksia lasten ”kilpavarustelusta”. Ilmiö näkyy etenkin koulujen alkaessa.

– Muiden lasten päivittely juurikin repusta ja esimerkiksi sadevaatteista on tosi yleistä, kirjoittaa Juhani.

Osa vanhemmista kertoo pyrkivänsä täyttämään lapsen toiveet, jotta tämä ei joutuisi kiusatuksi.

Kahden lapsen yksinhuoltajaäiti Nina sanoo, että koulujen alku muistuttaa kaupallisuudessaan joulua.

– Pitäisi aina olla uudet penaalit, reput, lenkkarit ja suurin piirtein koko vaatekerta, kun koulu alkaa, kuvailee Nina, joka on kertonut suoraan lapsilleen, että nyt ei ole varaa.

Ninan mukaan hänen 4. luokkalainen poikansa on tullut yhä bränditietoisemmaksi, ja vetoaa siihen, että ”kaikilla muillakin” on tietyt Niket tai Jordanit. Nina on joutunut itse kiusatuksi lapsena, joten hän sanoo haluavansa tarjota lapsilleen edes jotain siitä mitä muillakin on.

Anne-Marin kokemuksen mukaan uusien merkkituotteiden puute saattaa aiheuttaa koululaisten keskuudessa kiusaamista, supistaan selän takana ja naureskellaan perään.

– Se aiheuttaa ihan suoranaista syrjintää.

Nina jatkaa joidenkin tyttöjen käyttävän vain mahdollisimman kalliita merkkivaatteita, jotta muiden ei olisi mahdollista ”kopioida” heitä.