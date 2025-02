IL: Suomalainen miljardööri sanoo tukeneensa Valtteri Bottaksen uraa jopa neljällä miljoonalla eurolla vuodessa

Suomalainen miljardööri, monialayritys Wihurin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja, Antti Aarnio-Wihuri on tukenut suomalaista moottoriurheilua avokätisesti vuosien ajan. Hän kertoo Iltalehdelle tukeneensa kymmeniä kuljettajia sekä ralliautoilun että rata-autoilun puolella.

Rahat kuljettajien tukemiseen ovat tulleet pääosin Wihuri-konsernilta. Kyseessä on ennen kaikkea sponsorointi, joka tuo näkyvyyttä yritykselle. Joissain tapauksissa miljardööri on laittanut mukaan myös omaa rahaansa.

Tarkkaa summaa, jonka Aarnio-Wihuri on moottoriurheilun tukemiseen käyttänyt, hän ei muista.

– Aivan liian paljon, Aarnio-Wihuri naurahtaa.

Formulakuljettaja Valtteri Bottasta Aarnio-Wihuri arvioi tukeneensa vähintään 20 miljoonalla eurolla. Enimmillään tuki on ollut jopa neljä miljoonaa euroa vuodessa. Sittemmin tuki on loppunut, sillä tarkoituksena on auttaa ennen kaikkea uransa alkuvaiheessa olevia autourheilijoita.

Aarnio-Wihuri kertoo tukeneensa arviolta 60 kuljettajaa uransa aikana. Hakemuksia tulee vuosittain kymmeniä.

– Joka vuosi syys-lokakuussa meille tulee ainakin 50 kirjettä, joissa ”tulevaisuuden maailmanmestari” pyytää tukea, kertoo Aarnio-Wihuri Iltalehdelle.