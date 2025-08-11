IL: Nämä puolueet ovat valmiita huntukieltoon kouluissa

Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, SDP, liike nyt sekä Timo Vornanen suhtautuvat myönteisesti kasvot peittävien huntujen kieltämiseen kouluissa ja julkisilla paikoilla, kertoo Iltalehti.
Lehden kyselyssä kieltoa eivät kannata RKP ja vihreät. Keskusta ja vasemmistoliitto eivät vastanneet kyselyyn.
Eduskuntapuolueilta kysyttiin, pitäisikö kasvot peittävät burka sekä niqab kieltää kouluissa, julkisilla paikoilla ja pitäisikö alaikäisten hijab-huivit kieltää Suomessa. Hijab on huivi, jossa kasvot ovat näkyvillä.
Kokoomuksen vastauksessa sanotaan, että kasvot peittävät asusteen eivät kuulu kouluihin. Myös kasvojen tunnistettavuus julkisessa tilassa on kokoomuksen mielestä perusteltu vaatimus. Alaikäisten lasten hijabeja kokoomus ei lähtisi kieltämään.
Myös SDP:n mukaan kasvojen peittämistä ei tule hyväksyä julkisissa tiloissa, kuten kouluissa. Hiukset peittävien huivien kielto ei puolueen mukaan ole perusteltu.
Perussuomalaiset on valmis kieltämään niqabit, burkat ja myös alaikäisten hijabit kouluissa, julkisilla paikoilla ja ylipäätään Suomessa.
Kristillisdemokraattien mielestä kasvojen peittäminen voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Lasten hijab-kielto voi puolueen mukaan olla kuitenkin ongelmallinen.
RKP ei kannata kasvot peittävien asusteiden kieltämistä lainsäädännöllä. Sen sijaan mahdollisista rajoituksista päättäminen kuuluu puolueen mukaan oppilaitoksille.
Vihreiden mukaan vapaaseen maahan kuuluu vapaus pukeutua haluamallaan tavalla. Rajoitukset olisivat puolueen mukaan perustuslaillisesti hankalia toteuttaa.