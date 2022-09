IL: Näistä viidestä merkistä tunnistat läheisen uupumuksen

Psykiatrian erikoislääkäri ja tietokirjailija Juhani Mattila sanoo, ettei moni uupumuksesta kärsivä ymmärrä välttämättä omaa tilaansa. Tämän vuoksi vastuu auttamisesta on myös läheisillä.

– On ihmisiä, jotka ovat olleet jatkuvasti, pitkän aikaa uupuneita, eivätkä pidä sitä minään: se kuuluu heidän elämäänsä ja luontoonsa. He eivät lähde keskustelemaankaan aiheesta, Mattila sanoo Iltalehdelle.

Erikoislääkäri luettelee viisi merkkiä, jotka viittaavat uupumukseen. Läheisen elämää haittaavista oireista yleisin on unettomuus eri muodoissaan. Monet selittävät uupumuksen johtuvan unettomuudesta, mutta se on ymmärrettävä uupumuksen seurauksena eikä päinvastoin.

Muutokset läheisen tunnetilassa tai käytöksessä voivat viitata uupumiseen, joka usein kehittyy vähitellen ja huomaamatta. Henkilö voi muuttua vähitellen poissaolevaksi tunnetasolla, eli häntä aiempaa vaikeampi tavoittaa psyykkisesti.

Juhani Mattilan mukaan uupuneen ihmisen mieli voi täyttyä työasioilla, jolloin keskusteluun ja harrastuksiin voi olla vaikea keskittyä. Ihminen vaikuttaa tällöin poissaolevalta.

Ihmisen kiinnostus aiemmin innostaneisiin asioihin samalla hiipuu. Puheet voivat muuttua kyynisempään suuntaan.

Viidentenä merkkinä Mattila kehottaa tarkkailemaan omia tunteitaan. Uupuneen henkilön etääntyminen voi aiheuttaa ahdistusta, loukkaantumista tai suuttumusta.

Erikoislääkärin mukaan läheisellä on vastuu huomauttaa asiasta tahdikkaasti oikealla hetkellä. Näin uupunut henkilö voi havahtua pohtimaan omaa tilannettaan.

– Voi todeta ystävällisesti, mitä muutoksia on huomannut persoonallisuudessa ja tunnetilassa. Se on vähän niin kuin peilausta uupuneelle, jotta hän huomaisi, mitä on tapahtunut. Yleensä hän ei itse tajua. Kun ihminen on kuplansa sisällä, eihän hän voi tajuta, mitä on tapahtumassa, Juhani Mattila toteaa.