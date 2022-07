IL: Näin tunnistat ihosyövän ajoissa

Ihosyöpätapaukset ovat lisääntyneet Suomessa vauhdilla 2000-luvulla. Eniten sitä esiintyy 70-74-vuotiailla. Väestömäärään suhteutettuna ihosyöpää taas todetaan yli 85-vuotiailla.

Se on yleistynyt muissakin ikäryhmissä tapausmäärän kasvun mukana. Määrän ennustetaan vain kasvavan tulevien vuosien aikana.

– Aurinkokäyttäytyminen muuttui siitä alkaen, kun alettiin tehdä etelänmatkoja ja ihannoida rusketusta. Auringonpalvonta ja etenkin se, että poltetaan ihoa nuorena toistuvasti, on selkeä riskitekijä, Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila kertoo Iltalehdelle.

Ihosyöpädiagnoosien yleistyminen ei ole kuitenkaan nostanut syövän kuolleisuutta. Tämä johtuu siitä, että ihosyöpä havaitaan nykyään aiempaa aikaisemmin.

Vain 20-30 prosenttia ihosyövistä kehittyy olemassaolevaan luomeen. Loput syntyvät kohtaan, jossa ei aiemmin ole ollut luomea. Siksi omaa ihoaan kannattaa tarkkailla säännöllisesti varsinkin, jos iho on erityisen vaalea tai luomia on runsaasti.

Nopeasti kasvava, ulkonäöltään muuttuva, haavautuva tai verta vuotava luomi tulee näyttää lääkärille.

Luomien tarkkailuun on olemassa selkeä muistisääntö VARO:

V – väri on epätasainen

A – alueen halkaisija on yli 6 millimetriä

R – reuna on epäsäännöllinen

O – luomen osat ovat epäsymmetriset