IL: Näin Suomen kallein bensiiniasema perustelee hintojaan

Inarin kunnassa sijaitseva Kaamasen Kievari myy Suomen kalleinta bensiiniä. Yritys ei myöskään muuta hinnoitteluaan muiden perässä, kertoo Iltalehti.

Monia hämmentää se, että hinta on aina sama riippumatta siitä, onko asiakkaan valinta 95E10, 98E5 vai diesel. Polttoaine.net -hintaseurantasivuston mukaan 6.7.2022 kaikkien polttoainelaatujen hinta oli 2,95 euroa litralta.

Yrityksen toiminnasta vastaava Päivi Lairikkala vahvistaa, että yhtenäinen hinnoittelu pitää paikkansa.

– On ne olleet jo pidempään. Ei kyse ole mistään tempauksesta. Hinnat on olleet samat jo varmaan pari viikkoa, hän kertoo IL:lle.

– Hinta on helppo muistaa ja tietää. Kun me ollaan yksityinen toimija, ostohinta on meille niin kova, että ne on lähellä kaikki samaa, jatkaa Lairikkala.

Kaamasen Kievarin mukaan he tarjoavat palvelua siltä varalta, että asiakkaalta on loppumassa polttoaine kesken. Näin matkaa voi jatkaa ainakin seuraavalle asemalle.

Yhtenäinen hinnoittelu ei välttämättä säily hamaan tulevaisuuteen.

– Sitä on mahdotonta sanoa. Se riippuu siitä, miten polttoainekustannukset meille muuttuvat ja sen mukaan sitten eletään, lopettaa Lairikkala