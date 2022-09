IL: Näin rikolliset voivat siirtää varastetun auton toisen nimiin

Vakuutusetsivä ja ex-poliisi Ari Huhtinen kritisoi Iltalehden haastattelussa Suomen käytäntöä, jossa ulkomailta tuodun ajoneuvon voi rekisteröidä kuka tahansa nimiinsä ilman, että alkuperäistä omistajaa tarkistetaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin käytännön mukaan auton rekisteröintikatsastuksessa ei selvitetä lainkaan, kuka on auton todellinen omistaja. Ainoastaan rekisteriote sekä autoveron maksukuitti tarkistetaan.

Käytännössä myös rikolliset voivat hyödyntää järjestelmää: periaatteessa minkä tahansa auton voisi siirtää omiin nimiin käytännön mukaisesti.

Huhtinen kuvaa IL:n jutussa hänen vastaansa tullutta tapausta, jossa virolaisen yrityksen kadonnut auto löytyi Suomesta.

– Löysin kaupungin, löysin auton ja myös sen omistajan. Auto oli yhä virolaisen rahoitusyhtiön omistuksessa, mutta samoin myös Suomessa suomalaisen rahoitusyhtiön omistuksessa.

Tapauksessa yrityksen työntekijä oli myynyt auton eteenpäin sen jälkeen, kun oli rekisteröinyt sen Suomessa omiin nimiinsä.

Auton ostajan voi olla vaikeaa selvittää, onko auto todellisuudessa varastettu.

Ostajalla on velvollisuus palauttaa auto alkuperäiselle omistajalle, mikäli auto on alun perin varastettu. Mikäli taustalla on petosrikos, voi auton ostaja saada pitää auton.

Huhtinen suosittelee tarkistamaan etukäteen valmistenumeron ja vertaamaan sitä maahantuojan täydelliseen varustelistaan, mikäli aikoo ostaa auton ulkomailta.

Myös ison autoliikkeen kanssa asiointia voi pitää turvallisena, mutta Huhtinen suosittelee tarkistamaan etukäteen ehdot mikäli auto osoittautuu varastetuksi.