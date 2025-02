IL: Näin kaupan alan lakko voi vaikuttaa kauppareissuun

Ensi viikolle povattu kaupan alan lakko voi näkyä niin kauppojen hyllyillä kuin aukioloajoissakin. Ruoka ei ole kuitenkaan loppumassa kesken. Asiasta kertoo Iltalehti.

Ammattiliitto Pamin lakko kestää myymälöissä keskiviikkoaamusta lauantaiaamuun ja logistiikassa maanantaiaamusta torstaiaamuun. Lakkojen piirissä on Pamin mukaan noin 70 000 työntekijää ja 3000 toimipaikkaa. Pam haluaa lakoilla vaikuttaa käynnissä oleviin työehtosopimusneuvotteluihin.

K-Citymarketin ketjujohtajan Ari Sääksmäen mukaan lakkoihin on varauduttu tammikuun lopulla tulleesta lakkovaroituksesta lähtien. Kauppoihin on toimitettu ja varastoitu tavallista enemmän tavaraa. Myös S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että lakkoihin on varauduttu.

Lakko voi silti näkyä kaupan hyllyllä.

Lidlistä kerrotaan, että tuotepuutokset ovat todennäköisempiä tuoretuotteiden kohdalla. Sääksmäen mukaan jos jokin tuote loppuu, kyse on sellaisista, joita ostetaan harvoin.

Päällysaho vakuutteleekin, että hyllyt eivät tule kumisemaan tyhjyyttään.

– Jos jonkun tuotteen toimitus sattumalta katkeaisi, meillä on tuhansien tuotteiden valikoima, josta varmasti löytyy sopiva korvaaja, Päällysaho lupaa.

Aukioloajoissa voi myös olla lakon takia muutoksia. Tällä hetkellä K-kaupat pystytään Sääksmäen mukaan pitämään auki, mutta yksittäisissä kaupoissa aukioloaikoja voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin aukioloaikoja nipistetään aikaisesta aamusta ja myöhäisestä illasta.

– Niin pystymme varmistamaan, että henkilöstöä on käytössä niinä aikoina, kun asiakkaita käy enemmän, Sääksmäki tiivistää.

Lidlissä ja S-Marketissa kaupat pyritään myös pitämään auki, mutta mahdollista on, että joitain myymälöitä joudutaan sulkemaan.

Mahdollista on myös se, että lakot eivät toteudu ollenkaan. Päivittäiskaupan edustajat toivovatkin, että neuvottelutulos syntyisi ja lakon uhka väistyisi.