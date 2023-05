IL: Lenininpuiston nimen muutos etenee pääkaupungissa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt äänin 8-4 yhden valtuutetun äännestäessä tyhjää esittää Lenininpuiston nimen muuuttamista, kertoo Iltalehti.

Seuraavaksi asiaa käsittelee Helsingin kaupunginhallitus, joka tekee lopullisen päätöksen.

Marraskuussa 2022 kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Otto Meri teki puiston nimen muuttamisesta aloitteen, jonka allekirjoitti 24 muuta valtuutettua. Aloitteen perusteluna ovat ”[Vladimir] Leninin hirmuteot ja Venäjän laajentunut kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäyssota”.

– On tämä kuitenkin vahva tahdon ilmaisu, että lautakunnan enemmistö haluaa nimen muuttaa. Lausunnot ovat vahva tahdon ilmaisu asiaan erikoistuneelta lautakunnalta, sanoo Meri.

Viime maaliskuussa nimenmuutosta ei pidetty perusteltuna ja se pöydättiin. Seuraavassa kokouksessa se kuitenkin lähetetiin uudelleenvalmisteltavaksi äänin 7-6.

Nimenmuutos tapahtuisi seuraavan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

– Todennäköisesti sellainen kaava, jossa sitä voitaisiin muuttaa, on tulossa ensi vuoden aikana. Prosessi on kuitenkin syytä aloittaa heti, ja on syytä keksiä puistolle uusi nimi, toteaa Meri.