IL: Markku-lammas pelastettiin mustikkamättäiden lohkareiden välistä

Lammas pelastettiin noin metrin syvyisestä kivenkolosta Jyväskylän Korpilahdella, kertoo Iltalehti.
Markku-lammas oli jäänyt jumiin mustikkamättäiden peittämien kivenlohkareiden väliin. Lampaiden omistajan naapuri Heikki Rantalaiho kertoo, että lammas löydettiin sattumalta.
Lampaan ylös saamiseen tarvittiin pelastuslaitoksen apua. Sitä, kuinka kauan lammas oli jumissa kivien välissä, ei tiedetä tarkalleen.
Markku-lammas ei vaikuta Rantalaihon mukaan loukkaantuneen tilanteessa.
– Se hetken aikaa hoiperteli. Näki, että voimat oli varmaan vähissä sillä. Kyllä se on yrittänyt itse päästä ylös, Rantalaiho sanoo Iltalehdelle.
Tapahtumapaikka kuuluu Korpilahden luonnonsuojelualueeseen, jossa yhteensä 15 lammasta laiduntaa vapaasti.