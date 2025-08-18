Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lammas Rytivaaran kruununmetsätorpan pellolla. LEHTIKUVA / HANDOUT / SUSANNA OKSANEN

IL: Markku-lammas pelastettiin mustikkamättäiden lohkareiden välistä

  • Julkaistu 18.08.2025 | 15:29
  • Päivitetty 18.08.2025 | 16:13
  • Eläimet
Eläimen irrottamiseen tarvittiin pelastuslaitoksen apua.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Lammas pelastettiin noin metrin syvyisestä kivenkolosta Jyväskylän Korpilahdella, kertoo Iltalehti.

Markku-lammas oli jäänyt jumiin mustikkamättäiden peittämien kivenlohkareiden väliin. Lampaiden omistajan naapuri Heikki Rantalaiho kertoo, että lammas löydettiin sattumalta.

Lampaan ylös saamiseen tarvittiin pelastuslaitoksen apua. Sitä, kuinka kauan lammas oli jumissa kivien välissä, ei tiedetä tarkalleen.

Markku-lammas ei vaikuta Rantalaihon mukaan loukkaantuneen tilanteessa.

– Se hetken aikaa hoiperteli. Näki, että voimat oli varmaan vähissä sillä. Kyllä se on yrittänyt itse päästä ylös, Rantalaiho sanoo Iltalehdelle.

Tapahtumapaikka kuuluu Korpilahden luonnonsuojelualueeseen, jossa yhteensä 15 lammasta laiduntaa vapaasti.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)