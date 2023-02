IL: Kiinan ilmapallo haaste Yhdysvalloille

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola katsoo, että Kiinan lähettämän ilmapallon merkitys vakoilun näkökulmasta on vaatimaton. Hänen mukaansa palloja on lähetetty aiemminkin, ja niiden on tarkoitus viestiä että Kiina on läsnä Pohjois-Amerikassa.

– Kiinan mukaan ne ovat mukamas siviilipuolen palloja, mutta Kiinan tuntien tätä selitystä voi hyvin epäillä. Tällöin tässä on geostrateginen viesti Yhdysvalloille, Aaltola sanoo Iltalehdelle.

Hänen mukaansa vaatimattomasta toteutustavasta huolimatta pallot sisältävät selkeän viestin Kiinan läsnäolosta ja siitä, ettei Yhdysvallat ole suojassa. Vakoilutarkoituksessa pallot eivät ole Aaltolan mukaan relevantteja, sillä satelliiteilla asian voi hoitaa tehokkaammin.

Hänen mukaansa Kiina haluaa tukea Venäjää ja lähettää voimakkaampaa maailmanjärjestyssignaalia valmiudestaan aloittaa paljon suuremman geopoliittisemman haasteen. Yhdysvallat viestii puolestaan pallon alas ampumalla, että ei suvaitse tätä.

– Koko globaali tilanne on tulehtumaan päin, siitä tämä ennen kaikkea kertoo. Tähän pitää myös Suomessa havahtua.