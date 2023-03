IL: Jäälle ei kannata enää mennä

Jäälle ei kannata enää tänä keväänä mennä.

– Ulkoilujääkelit on tältä talvelta taputeltu. Merivartiosto ei suosittele menemään jäälle, Suomenlahden merivartioston meripelastusjohtaja Hannes Suvilaakso sanoo Iltalehdelle.

Vaihteleva sää on vaikuttanut jään kantokykyyn, eikä viimeisimmän pakkasjakson myötä muodostunut jää ole kestävää. Jään tulisi olla noin 10 senttiä paksua teräsjäätä, jotta se jaksaa kantaa ihmisen.

– En suosittele menemään jäälle, jos ei ole selkeää tietoa, että jää on vanhaa ja kantavaa. Paras tieto on usein pilkkijöillä tai muilla, jotka pääsevät kairaamaan, Suvilaakso kertoo.

Myös Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH) on kuluvalla viikolla varoittanut heikoista jäistä. SUH kertoo, että jäillä liikkuminen ei ole enää turvallista, sillä kevätjäiden aika on alkanut.

Suvilaakson mukaan Suomenlahden merivartiosto on viikoittain pelastanut jäihin pudonneita. Suomessa on kuluneena vuonna tapahtunut kolme hukkumiskuolemaa, jossa ihminen on uponnut jäihin.

Monet jäällä liikkuvat kuitenkin tiedostavat jäiden olevan heikkoja jo tässä kohtaa kevättä. Meripelastusjohtaja muistuttaa, että jää on heikompaa virtauspaikoissa, kivien läheisyydessä ja siltojen alla.

– Kun aurinko paistaa keväämmällä, paksukin jää menettää teräsrakenteensa ja voi pettää alta. Jos jää vaikuttaa paksulta, mutta siihen on satanut paljon lunta päälle, jää voi olla heikompaa paksun lumikerroksen alla. Aina on pyrittävä selvittämään, että teräsjäätä on vähintään kymmenen senttiä, Suvilaakso korostaa.