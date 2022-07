IL: Hernekeitosta löytyi kuvottava yllätys

Jalostajan hernekeittopurkeista on löydetty hyönteisiä, Iltalehti kertoo lukijoilta saamiinsa yhteydenottoihin vedoten. Kyseiset hyönteiset ovat ulkonäkönsä perusteella kuoriaisia.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jalostajan hernekeitosta on löytynyt hyönteisiä, sillä vastaavia havaintoja on tehty aiemminkin. IL: saamien tietojen mukaan hyönteisiä on havaittu purkeissa, joissa on seuraavat koodit: 04.01.2026/10:41 15594, 13.01.2026/09:25 155980, 02.02.2026/13:51 155941 ja 04.03.2026/09:18 155978.

Viimeisin hyönteishavainto ei kuulu samoihin valmiste-eriin edellä mainittujen kanssa. IL:n mukaan tuorein havainto koskee erää 12.01.2026/155941.

Oy Lunden Ab Jalostajan toimitusjohtaja Lauri Lunden kertoo IL:lle, että yhtiö joutui muutaman huonon satovuoden jälkeen hankkimaan viime talvena herneitä poikkeuksellisesti Keski-Euroopasta.

– Pienessä osassa näistä Keski-Euroopasta hankituista herneistä keitetyistä hernekeitoista on löytynyt hernepiilokaskuoriaisia, kirjoittaa Lunden sähköpostissaan IL:lle.

Hänen mukaansa Jalostajan hernekeitot varmistetaan normaalisti suomalaisista herneistä, eikä yhtiö ole valmistanut hernekeittoa keskieurooppalaisista herneistä enää toukokuun jälkeen. Lunden vakuuttaa, että Jalostaja on onnistunut hankkimaan lisää suomalaisia herneitä, joissa ei hänen mukaansa ole vastaavaa kuoriaisriskiä.

Hänen mukaansa hyönteisiin liittyvät kuluttajapalautteet ovat selvästi vähentyneet viime kuukausina. Samalla Lunden muistuttaa, että tuote ei ole terveydelle vaaraksi, vaikka siihen olisikin päätynyt kuoriaisia.

Valmistaja lupaa hyvittää jokaisen viallisen tuotteen lahjakortilla, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla. Lunden ei vastannut Iltalehden kysymykseen siitä, onko Jalostaja aikeissa vetää viallisiksi todettuja tuote-eriään pois myynnistä. Kesäkuussa Lunden sanoi IL:lle, ettei takaisinvetoja tehdä.