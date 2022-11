IL: Häiriköivät nuoret herättäneet pelkoa pikkukaupungissa

Nuorison häiriökäyttäytyminen on räjähtänyt käsiin Pirkanmaalla Nokian seuduilla, kertoo Iltalehti.

– Poliisille on tehty vuoden alusta tähän päivään mennessä Nokialla 21 rikosilmoitusta liittyen kotirauhan rikkomiseen ja laittomaan uhkaukseen. Epäillyt ovat olleet juuri 15–20-vuotiaita. Ylöjärvellä niitä oli 5 ja Pirkkalassa 3 samalla ajanjaksolla. Ampumarikoksia on ollut kaksi kappaletta saman ikäisillä, kertoo IL:lle rikoskomisario Panu Rautio Nokialta.

Häiriökäyttäytymistä kerrotaan tapahtuvan varsinkin Nokianvirran koulun pihassa.

– Täällä on ollut ruuhkaa keväästä alkaen, jopa sata nuorta on ollut paikalla. On nähty aseita, puukkoja, huumeita ja viinaa. Sähkötupakkaa kaupitellaan avoimesti, paikallinen nuori kertoo IL:n vieraillessa paikan päällä.

Hän kertoo olevansa yksi kantajengiläisistä.

– Tiktok ja erilaiset somekanavat sisältävät jengiläisiä ja katuoleskelua ihannoivia pätkiä, ne innostavat. Täällä kaasutellaan mopoilla, kevareilla ja autoillakin. Se tuo fiilistä. Sitten joku saa päähänsä jotain hullua ja moni lähtee mukaan ja koko juttu lähtee lapasesta, vaikka ei mitään rikollista sinänsä haluta. Tappelut syttyvät herkästi. Rehtori on soittanut äidillenikin ja monet kaveritkin ovat saaneet yhteydenottoja kotiin.

Nuoret kertovat, että koulun pihaan tulee nuoria myös lähialueilta.

– Eräs tyttö tuli tänne Lohjalta ja hänet hakkasi paikallinen tyttö.

Häiriökäyttäytyminen ilmenee myös ilkivaltana.

– Porukka kundeja koputteli meidän ja naapurin rivarin ikkunoita. Vanhemmat lähtivät pesäpallomaila kädessä perään, eräs kertoo IL:lle ja myöntää, että tilanne pelotti.