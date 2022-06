IL: Ampumisissa kuolleiden määrä hurjassa nousussa Ruotsissa

Ampumisissa kuolleiden määrä on lähtenyt Ruotsissa hurjaan nousuun, Iltalehti kertoo.

Ruotsin poliisin tilastojen mukaan tämän vuoden aikana ampumisissa on kuollut 33 ihmistä, vaikka vuosi on vasta puolivälissä. Viimeisen viiden vuoden ajan Ruotsissa on kuollut keskimäärin 41 ihmistä ammuskeluissa vuosittain.

– Tämän vuoden aikana hyvin, hyvin moni on kuollut. Kun katsotaan kaikkia ampumistapauksia, kuolleiden määrä on myös noussut jyrkästi, kriminologian dosentti Manne Gerell Malmön yliopistolta sanoo IL:lle.

Viimeisen viiden vuoden aikana kuolleiden ja haavoittuneiden suhde on ollut keskimäärin 25 prosenttia ja 75 prosenttia haavoittuneita. Nyt suhde on muuttunut ja ampumistapauksissa kuolleita on ollut 40 prosenttia.

IL:n mukaan monissa tapauksissa kyse on jengirikollisten välisestä ampumisesta. Syitä kasvaneisiin kuolinlukuihin on useita.

– Tänä päivänä jengeillä on enemmän aseita, ja he ampuvat useampia laukauksia, Gerell arvioi.

Gerellin mukaan yhä useammalla jengiläisellä on päällään luotiliivit. Tämän vuoksi ammuskeluissa yhä useammin laukaus kohdistetaan päähän, jolloin selviytymismahdollisuudet ovat pienemmät.