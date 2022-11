”Ihmiset ovat äärettömän huolissaan. Tähän on puututtava.”

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla puhuttiin katujengeistä ja katuväkivallasta. Oppositio kokoomuksen Petteri Orpo totesi viikonloppuna nuorisojengin käyneen satunnaisesti toisten nuorten kimppuun ja erittäin vakavassa tilanteessa olleen myös vakava puukotus.

– Näitä on nyt eri puolilla, erilaisia ilmiöitä. Joka tapauksessa ihmiset ovat äärettömän huolissaan. Vakavia asioita on tapahtunut. Tähän on puututtava, Petteri Orpo sanoi.

Hän arvosteli sisäministeri Krista Mikkosta (vihr.), joka oli juuri sanonut, että poliisien määrää vähennettiin edellisessä hallituksessa. Orpon mukaan todellisuudessa poliisien määrä käännettiin kasvuun viime kaudella ”määrätietoisilla toimilla”.

– Ei täällä voi ihan mitä tahansa puhua. Se on fakta. Mutta pelkästään tämä poliisien määrän lisääminen ei yksinkertaisesti riitä, tarvitaan laaja valikoima keinoja.

Orpo viittasi kokoomuksen helmikuussa esittelemään, kansanedustaja Kari Tolvasen tekemään raporttiin, ”jossa on laaja valikoima sekä kovia että pehmeitä keinoja”.

– Nyt ei ole nähty, että hallitus olisi ottanut tämän riittävän vakavasti. Nyt on aika toimia. Nyt tarvitaan konkreettisia keinoja. Tätä ei voida jättää seuraavan hallituksen vastuulle, ei hallituksen sisäisten ristiriitojen taakse. On toimittava.

– Ja koska me haluamme varmistaa, että jotain tapahtuu, me tulemme lähtemään mukaan perussuomalaisten välikysymykseen.

Sisäministeri Krista Mikkonen toivoi kuunneltavan, mitä vastataan. Hänen mukaansa viime hallituskauden puolivälillä, ”sen jälkeen kun perussuomalaiset lähtivät hallituksesta, suunta muuttui ja poliisien määriä ryhdyttiin lisäämään”.

Kokoomuksen Kari Tolvanen kiitti virheellisen tiedon oikaisemisesta.

– No, se on kuitenkin hienoa, että meillä on nyt ilmeisesti sama tilannekuva tästä ongelmasta, mikä meillä kaduilla on. Toivotaan ainakin niin. Tässä on vähän sama kuin järjestäytyneen rikollisuuden kasvu 1990-luvulla, jota läheltä seurasin. Se pystyttiin taklaamaan, Kari Tolvanen sanoi.

– Nyt on mahdollista taklata tämä katujengi-ilmiö ja myös nuorten väkivaltaisuus. Kokoomuksessa jo pari vuotta sitten tätä asiaa esitimme ja teimme oman ohjelmamme. Siellä on nimenomaan ennalta estäviä ohjelmia, mihin toivottavasti olette tutustunut, mutta siellä on myös kovempaa, esimerkiksi ampuma-aseiden rangaistusten tiukentaminen, omaisuuden konfiskointi ynnä muuta. Nyt on tekojen aika. Enää ei voi odottaa.

Ministeri Krista Mikkosen mukaan ”minusta hyvä, että teillä on ollut hyviä, konkreettisia keinoja”.

– Itse asiassa hyvin monia niistä me olemme toteuttaneet, ja nyt kun nostit esiin esimerkiksi laittomien aseiden rangaistusten kiristämiset, niin tästä meillä on oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteinen selvitys paraikaa, Mikkonen totesi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan ”se on juuri niin, että ei tämä asia ratkea vain poliisien määrällä”.

– Varsinkin kun me puhumme nuorista rikollisista, jengeistä, katuväkivallasta — mikä on erittäin huolestuttava ilmiö ei vain täällä Suomessa, vaan tämä näkyy muuallakin Euroopassa — niin me tarvitsemme monenlaisia välineitä. Me tarvitsemme, totta kai, rangaistusasteikon, joka on riittävän tiukka. Me tarvitsemme näitä kovia keinoja. Kyllä me tarvitsemme poliiseja.

– Mutta sen lisäksi me tarvitsemme sosiaalityötä, me tarvitsemme toimenpiteitä koulun puolella, me tarvitsemme nuorisotyötä, ja kaikkien näiden eri toimijoiden pitää työskennellä yhdessä niin, että nuorten alkava rikollisuus voidaan katkaista heti alkuunsa. Ja nuoret tarvitsevat tervettä tekemistä — he tarvitsevat turvallisen kouluympäristön, turvallisen kotiympäristön ja he tarvitsevat harrastuksia — sellaista hyvää tekemistä omaan elämäänsä, joka on vaihtoehto tuolle toiminnalle, jota me valitettavasti yhteiskunnassamme näemme, Marin totesi.