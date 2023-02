”Ideologinen yritysvastaisuus jyrää kaikki järkiperusteet”

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ihmettelee miksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus leikkaa Kela-korvauksista samaan aikaan, kun se ei tee vaikuttavia toimia hoitovelan purkamiseksi. Hän muistuttaa, että Kela-korvaus on mahdollistanut vuosittain noin 3,4 miljoonaa lääkärikäyntiä.

– Ideologinen yritysvastaisuus vaikuttaa jyräävän kaikki järkiperusteet ja jonossa apua odottavien ihmisten hädän. Muuta selitystä on vaikea keksiä sille, miksi valtavassa henkilöstöpulassa ja sote-kriisissä jätetään yrityksissä toimivien sote-ammattilaisten työpanos hyödyntämättä, Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.

Kela-korvausta maksetaan hänen mukaansa sosioekonomiseen asemaan katsomatta kaikille suomalaisille. Sarkomaa huomauttaa, että yksityistä terveydenhuoltoa käytetään monesti myös siksi, ettei julkisen sektorin palveluihin pääse.

– Kun hoitoon pääsy venyy, ongelmat kasvat. Tilanne on kestämätön ja tulee monin tavoin kalliiksi.

Jos SDP aidosti haluaa varmistaa nopeamman hoitoon pääsyn, on Kela-korvauksen leikkaus Sarkomaan mukaan peruttava.

– On sulaa vastuuttomuutta jättää käyttämättä yksityisten palvelutuottajien työ tilanteessa, jossa julkinen terveydenhuolto on ylikuormittunut ja pula henkilöstöstä on valtava.