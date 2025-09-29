Hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut, jopa 700 työpaikkaa uhattuna

Lapin hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiasta maanantaina 29. syyskuuta pidetyssä kokouksessa.

Hyvinvointialueella on yhteensä noin 8 000 työntekijää.

Taustalla on arviointiryhmän asettama yhteensä 40 miljoonan euron säästötavoite ensi vuodelle. Tarvittavia talouden sopeuttamistoimia ei voida toteuttaa ilman henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään muun muassa mahdollisia muutoksia työn organisoinnissa ja palvelurakenteessa sekä henkilöstön asemaan vaikuttavia toimenpiteitä, kuten osa-aikaistamisia, lomautuksia tai irtisanomisia. Neuvottelut voivat sisältää useita erillisiä neuvotteluesityksiä.

Vähennettävien työntekijöiden tarkka määrä ei ole vielä tiedossa. Hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela sanoo Ylellä, että tällä hetkellä vähennystarve on 600–700 henkilötyövuotta.

Neuvottelujen taustalla on Lapin hyvinvointialueen huono taloustilanne ja joutuminen valtion arviointimenettelyyn. Valtion asettaman arviointiryhmän toimenpide-esityksen mukaan hyvinvointialue ei saa tehdä ensi vuonna (2026) lainkaan alijäämää. Tavoitteen saavuttamiseksi hyvinvointialueen aluehallitus on joutunut päättämään kokouksessaan raamista, jonka mukaan hyvinvointialueelle kertyisi alijäämää ensi vuonna noin yhdeksän miljoonaa euroa ja kaikista viime vuosien alijäämistä katettaisiin puolet vuoteen 2030 mennessä. Lain mukaan alijäämät pitäisi kattaa vuoteen 2026 mennessä.

Aluehallitus hyväksyi jo aiemmin jatkovalmisteluun säästöesityksiä, jotka liittyivät aiempaan 20 miljoonan euron sopeuttamistavoitteeseen. Nyt hyvinvointialueen täytyy etsiä säästöjä ensi vuoden osalta toisen 20 miljoonan euron verran. Vastuualuekohtaiset talousraamit ja tarkemmat talousarvion laadintaohjeet valmistuvat myöhemmin.

Arviointiryhmän mukaan hyvinvointialueen täytyy valmistella säästöjä jo myös tälle vuodelle sekä valmistella yhdessä arviointiryhmän kanssa tarvittavat uudistukset, joilla saavutetaan tuntuvia säästöjä myös vuosina 2027 ja 2028.

Lapin hyvinvointialueella on järjestetty useita yt-neuvotteluja myös aiemmin.