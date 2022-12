Hyvä joulumieli-keräyksestä ruoka 21000 joulupöytään

Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä Hyvä Joulumieli-keräys kerrytti tänä vuonna yhteensä 21 000 ruokalahjakorttia.

Lahjakorttien arvo on 70 euroa. Ne jaettiin vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä muun muassa neuvoloiden, sosiaalityön ja diakoniatyön kautta.

– Hyvin mennyt keräys kertoo siitä, että vaikeat ajat saavat ihmiset näkemään avun tarpeen ympärillään. Olemme kiitollisia siitä, että niin moni on halunnut auttaa itselleen tuntematonta perhettä, Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta toteaa tiedotteessa.

Useampi kuin joka kymmenes lapsi elää vähävaraisessa perheessä. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt voimakkaasti elinkustannusten nousun myötä. Tilanne on erityisen hankala yksinhuoltajien perheissä sekä niissä, joissa on työttömyyttä.

– Monissa kodeissa taloudelliset vaikeudet alkavat tuntua juuri nyt, kun suuret sähkölaskut tulevat maksettaviksi, ja joulun ajan ylimääräiset menot aiheuttavat huolta pärjäämisestä, Alaranta sanoo.

Hyvä Joulumieli -kampanja käynnistyi 17. marraskuuta. Se järjestettiin yhteistyössä Ylen kanssa. Keräyksen kumppaneina toimivat S-ryhmän ruokakaupat, Lidl ja K-ruokakaupat.

Tänä vuonan 26. kertaa järjestetty Hyvä Joulumieli -keräys on kerryttänyt vuosien varrella vähävaraisille lapsiperheille yhteensä 358 500 ruokalahjakorttia.