Hypersoonisen teknologian kehittäjä jälleen maanpetossyytteessä Venäjällä

Pietarilainen oikeusistuin on rekisteröinyt rikosoikeudellisen jutun materiaalit, syytteenä maanpetos (Venäjän rikoslain artikla 275). Syytettynä on Mediazonan mukaan 76-vuotias fyysikko Aleksander Kurakov.

Hän on pietarilaisen hypersoonisten järjestelmien tutkimusyhtiö NIPGS:n entinen johtaja ja pääsuunnittelija, joka on julkaissut artikkeleja ja patentoinut keksintöjä hypersoonisista lentokoneista ja ohjuksista. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti hänet vuonna 2021 ja oikeus lähetti hänet pidätyskeskukseen, jossa hän on ollut siitä saakka.

Interfaxin lähteiden mukaan Kurakovia syytetään arkaluontoisen tiedon välittämisestä ulkovallalle. Erään Interfaxin lähteen mukaan hän osallistui hypersoonisen Ajax-lentokoneen kehittämiseen, minkä osana hän oli yhteydessä sekä yhdysvaltalaisiin että kiinalaisiin tutkijoihin.

Helmikuussa 2024 BBC:n Venäjän toimitus laski, että ainakin 12 hypersoonisia nopeuksia tutkinutta asiantuntijaa on pidätetty Venäjällä. Heitä kaikkia syytettiin maanpetoksesta. FSB kiinnostui alan tutkijoista vuoden 2018 jälkeen, jolloin Vladimir Putin esitteli Venäjän liittokokoukselle ”vertaansa vailla” olevia hypersoonisia ohjuksia. Hän sanoi, että uudet aseet olisivat ”käytännössä haavoittumattomia” uhkaillen länttä ja kiitellen kehittäjiä. Sen jälkeen alkoivat pidätykset.

Yksityisissä keskusteluissa FSB:n toimijat ovat puolustuksen asianajajana toimineen Jevgeni Smirnovin mukaan myöntäneet, että pidätyskäskyt tulivat ”korkealta”. Rikostutkijat ovat kertoneet raportoivansa jokaisesta jutusta suoraan Putinille.

FSB:n tehtävänä on osoittaa, että vakoojat metsästävät Venäjän ohjusten salaisuuksia. Pidätykset eivät Smirnovin mukaan liity syyllisten löytämiseen vaan ihmisten vangitsemiseen jokaisesta alan instituutista.