Risteilyohjus osui supermarkettiin – kaupan video näyttää asiakkaat iskun hetkellä

Valvontakamerat tallensivat venäläisen Kalibr-risteilyohjuksen osuman 8. kesäkuuta iltakahdeksalta ATB-supermarkettiin Umanissa Keski-Ukrainassa.

Kahdeksan ihmistä haavoittui ja osan vammat ovat niin vakavia, että he kamppailevat sairaalassa hengestään.

Videolla näkyy kuinka ihmiset ovat rauhassa tutkailemassa kylmähyllyjä ja pakastealtaita, kun räjähdys romauttaa osan katosta. Ensin lattialle kyyristyneet ihmiset pakenevat pian paikalta.

Ukrainalainen venäjänkielinen uutissivusto Dialog.UA kertoo, että venäläisillä ”Z-kanavilla” eli sotakiihkoisilla Telegram-kanavilla julistettiin heti iskun jälkeen, kuinka kohteena oli suuri ammusvarasto.

Dialogin mukaan video kuitenkin osoittaa venäläisten kohdistavan tarkoituksella iskunsa siviilikohteisiin. Pari tuntia Kalibr-iskun jälkeen Venäjä laukaisi Ukrainaan useita risteilyohjuksia ja itsetuholennokkeja, joista suurin osa ammuttiin alas.

Asiantuntija-arvioiden mukaan venäläiset yrittävät lähes päivittäisillä ilmaiskuillaan estää Ukrainan asevoimia siirtämästä ilmatorjuntaansa lähemmäksi rintamaa tukemaan vastahyökkäystä.

Moment when Russian Kalibr missile hits supermarket in Uman yesterday evening. Ukrainians live under constant threat that this could happen to you anytime and anywhere. pic.twitter.com/cWwfNZZh72

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 9, 2023