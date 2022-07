”Hyökkääjän komentajilla ongelma” – laitetaanko voimavarat itään vai etelään?

Ukrainan ja Venäjän joukkojen väliset taistelut jatkuvat edelleen (Itä-Ukrainan) Donbassin ja (Etelä-Ukrainan) Khersonin alueilla, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedustelukatsauksessaan.

– Venäläisillä komentajilla on edelleen ongelma; ohjataanko resursseja tukemaan hyökkäystä idässä vai vahvistetaanko puolustusta etelässä.

Katsauksen mukaan tiedustelutiedot vahvistivat 18. heinäkuuta venäläisen sotilasajoneuvojen korjaus- ja kunnostuslaitoksen sijaitsevan lähellä Barvinokia Venäjän Belgorodin alueella. Laitos sijaitsee 10 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

– Laitoksessa oli ainakin 300 vaurioitunutta ajoneuvoa mukaan lukien taistelupanssarivaunuja, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja ja kuorma-autoja.

– Hyvin dokumentoitujen henkilöstöongelmien lisäksi Venäjällä on todennäköisesti myös jatkossa vaikeuksia saada tuhannet Ukrainan taistelukentillä vaurioituneet taisteluajoneuvot takaisin korjattavaksi, katsauksessa todetaan.

