Hyökkääjän ex-komentajalle vaaditaan lähes viiden vuoden vankeusrangaistusta

Syyttäjät vaativat tunnetulle venäläiselle sotakommentaattori Igor Strelkoville (myös Girkin) lähes viiden vuoden vankeusrangaistusta ”extremistisestä” puheesta sosiaalisen median julkaisuissa, kertoo uutissivusto Mediazona.

Syyttäjät vaativat moskovalaisessa tuomioistuimessa Strelkoville neljän vuoden ja 11 kuukauden pituista vankeusrangaistusta.

Strelkov pidätettiin viime heinäkuussa, ja hän ollut tutkintavankeudessa siitä lähtien.

Igor Strelkov on entinen Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseeri. Hän tuli vuonna 2014 tunnetuksi Venäjän pyörittämien Itä-Ukrainan ”separatistijoukkojen” komentajana ja Moskovan Ukrainalta valtaamalleen alueelle perustaman Donetskin kansantasavallan puolustusministerinä. Strelkov on tuomittu poissaolevana Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampumisesta Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

Venäjän viime vuoden suurhyökkäyksen jälkeen Strelkov on ollut näkyvä sotakommentaattori. Hän arvostellut toistuvasti Moskovan tapaa käydä sotaa ja kritisoinut suoraan niin diktaattori Vladimir Putinia kuin puolustusministeri Sergei Shoiguakin.

Prosecutors want Igor Stelkov sentenced to almost five years in prison for "extremist" speech in online posts. Stelkov/Girkin is a likely war criminal, but these charges are clear political retaliation for his criticism of the invasion's conduct. https://t.co/Ux1fXecp5t

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 18, 2024