Hyökkääjältä kerrotaan loppuvan ammukset

Ammuspula on suurin Venäjän hyökkäystä rajoittava yksittäinen tekijä, arvioi Britannian sotilastiedustelu.

Twitterissä julkaistussa tilannekatsauksessa brittitiedustelu arvioi, että ohjusten määrä on riittämätön infrastruktuuri-iskujen jatkamiseen. Tykistöammusten huvennut määrä puolestaan heikentää Britannian mukaan suuren mittakaavan hyökkäystoimien tehokkuutta.

– Venäjän nykyisen operaatiomallin heikkoutena on se, että edes nykyisten puolustusasemien hallussa pitäminen pitkän rintaman leveydeltä vaatii merkittävän määrän tykistöammuksia ja raketteja, brittitiedustelu arvioi.

