Hyökkääjä pommitti lomakohteen, kuvissa täydellinen tuho

Venäjä on moukaroinut ohjuksilla Ukrainan Odessan aluetta. Asuintalojen lisäksi hyökkääjä tuhosi täysin Serhiivkan kylässä sijaitsevan lomakohteen.

Jutun alta löytyvä kuva näyttää, että viihtyisästä lomakohteesta on tullut rauniokasa.

Ukrainan viranomaisten mukaan ohjusiskussa kuoli kolme ihmistä, joista yksi on lapsi.

Arvioiden mukaan iskuja voidaan pitää kostona siitä, että ukrainalaiset pakottivat tykistöllä ja ohjuksilla venäläisjoukot vetäytymään Käärmesaarelta.

"Volna" resort in Serhiivka, Odessa region, before Russian strike (June 2022) and after. pic.twitter.com/xNFxMsxtHN

— Mark Krutov (@kromark) July 1, 2022