Hyökkääjä ampui torille, useita siviiliuhreja

Ainakin seitsemän siviilin kerrotaan menehtyneen ja kahdeksan loukkaantuneen Venäjän iskussa Ukrainan Donetskin alueen Avdiivkan kaupungin keskustorille.

– Tässä hyökkäyksessä ei ollut mitään järkeä sotilaallisesti – [kyse oli] vain halusta tappaa niin paljon meidän väkeämme kuin mahdollista ja pelotella muita, alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko kirjoittaa Telegramissa.

Kyiv Independent on jakanut Twitterissä alla näkyviä Kyrylenkon julkaisemia kuvia. Ne eivät sovellu herkille.

Kuvissa näkyy tuhoja torilla ja useita iskussa kuolleiden ruumiita.

Pavlo Kyrylenko toteaa iskun kertovan venäläisten tavasta käydä sotaa.

– He eivät kykene vastustamaan Ukrainan armeijaa ja ”taistelevat” aseettomia siviilejä vastaan.

Kuvernööri kehottaa alueensa asukkaita pakenemaan.

– Palaamme kaikki kotiin voiton jälkeen. Nyt tärkeintä on selvitä.

Venäjä tulitti alkuviikosta useita ukrainalaiskaupunkeja erilaisilla pitkän kantaman ohjuksilla ja itsemurhalennokeilla. Iskut kohdistuivat tarkoituksella siviilikohteisiin.

⚡️ Russia hits Avdiivka in Donetsk Oblast, killing 7 civilians.

Russian troops struck the central market in Avdiivka in the morning, killing at least seven people and wounding eight, Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported on Oct. 12. pic.twitter.com/FfBCnkY1bJ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 12, 2022