Huumekartellit värväävät kemistejä yliopistoista

Meksikolaiset huumekartellit värväävät kemian opiskelijoita fentanyylin valmistamiseen meksikolaisista yliopistoista. Kartellien tavoitteena on tehdä fentanyylista vahvempaa ja täten käyttäjilleen voimakkaampaa riippuvuutta aiheuttavaa. Aiheesta uutisoi New York Times.

Lisäksi kartellit pyrkivät syntetisoimaan fentanyylin valmistamisessa käytettävät kemialliset yhdisteet, joita tuodaan maahan tällä hetkellä Kiinasta. Vaikka fentanyylin valmistaminen itsessään on kartelleille melko yksinkertaista, kemiallisten yhdisteiden valmistaminen synteettisesti vaatii sen sijaan osaamista ja erityisesti tähän tarvitaan kemian osaajia.

Raaka-aineiden synteettinen valmistaminen on opiskelijoille vaarallinen prosessi: kaasunaamareista ja suojapuvuista huolimatta opiskelijat altistuvat usein myrkyllisille kaasuille. Lisäksi he kohtaavat väkivaltaa työskennellessään kartelleille.

Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan kartellien haluun korvata Kiinasta tuotavat raaka-aineet, sillä pandemia hidasti jakeluketjuja.

Mikäli kartellit onnistuisivat tässä tavoitteessa, yhdysvaltalaisviranomaiset pelkäävät fentanyylikriisin syventyvän entisestään. Mitä enemmän koko tuotantoketju on kartellien hallussa, sitä vaikeampaa siihen on viranomaisten mukaan puuttua. Erityisesti Sinaloan kartelli on keskittynyt rekrytoimaan opiskelijoita fentanyylin valmistamiseen.

Sinaloan osavaltiossa toimivan yliopiston nimettömänä pysyttelevä kemian professori kertoo New York Timesille, että osa opiskelijoista hakeutuu kemian kursseille ainoastaan oppiakseen lisää synteettisten huumausaineiden valmistamisesta. Professori kertoo, että toisinaan opiskelijoiden kysymykset paljastavat heidän motiivinsa.

– Joskus, kun opetan heille lääkeaineiden synteesiä, he kysyvät suoraan: Milloin opetat meille, miten syntetisoidaan kokaiinia ja muita asioita? professori sanoo.