Poliisi kertoo estäneensä huumeiden välityksen sairaalan potilaille Kuopiossa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Huumeita yritettiin levittää Niuvanniemen sairaalaan

  • Julkaistu 05.12.2025 | 15:30
  • Päivitetty 05.12.2025 | 15:30
  • Huumeet
Aineet oli piilotettu sipsipusseihin, jotka poliisi takavarikoi.
Poliisi otti kiinni ja pidätti keskiviikkona Kuopiossa kaksi mieshenkilöä huumausainerikoksen estämisen yhteydessä. Myöhemmin poliisi otti kiinni ja pidätti vielä kolmannen mieshenkilön. Poliisi epäilee, että huumeita pyrittiin välittämään Niuvanniemen sairaalan potilaille.

Poliisi epäilee yhtä miehistä törkeästä huumausainerikoksesta ja kahta huumausainerikoksesta. Poliisi takavarikoi epäillyiltä kiinnioton ja niitä seuranneiden etsintöjen yhteydessä noin 100 grammaa kokaiinia ja 150 grammaa amfetamiinia.

Epäiltyihin rikoksiin liittyvän jakeluketjun epäillään hankkineen ja toimittaneen huumausaineita Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan potilaille Kuopiossa. Takavarikoiduista huumeista noin 90 grammaa amfetamiinia pyrittiin toimittamaan Niuvanniemen sairaalaan. Huumeet yritettiin saada perille perunalastupusseihin kätkettynä.

Poliisi kertoo tiedotteessa saaneensa huumemuulin kiinni, ennen kuin huumeet päätyivät sairaalaan. Epäillyn hallussa oli kaksi avaamattomalta näyttävää perunalastupussia, joiden sisältä löytyi amfetamiinia. Toimintaan epäillään osallistuneen Niuvanniemen sairaalan potilaita sekä ulkopuolisia, Kuopiossa asuvia henkilöitä. Poliisi tekee esitutkinnassa tiiviistä yhteistyötä Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan kanssa

Uusimmat
