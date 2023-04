HUSin työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta

Viranomaisyhteistyönä tehdyssä selvityksessä on käynyt ilmi, että HUSissa asiakas-laskutusta hoitanut reskontranhoitaja oli tehnyt väestötietojärjestelmässä ja HUSin potilastietojärjestelmistä perusteettomia hakuja. HUS kertoo tietoturvaloukkauksesta tiedotteessaan. HUS on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön poliisille.

Työntekijä on katsellut väestötietojärjestelmästä henkilöiden perustietoja ja perhetie-toja. Potilastietojärjestelmästä henkilö on katsellut henkilötietoja ja osassa tapauksis-ta myös muita tietoja. Henkilöllä ei ole kuitenkaan ollut pääsyä potilaskertomusmer-kintöihin, tutkimustuloksiin tai vastaaviin hoitotietoihin.

Tietoturvaloukkaukset ovat tapahtuneet henkilön työssäoloaikana lokakuun 2019 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana.

– Selvitys on vielä kesken, mutta tässä vaiheessa tiedämme jo, että luvaton katselu on kohdistunut satojen henkilöiden tietoihin. Kyseessä on poikkeuksellinen ja vakava tapahtuma, HUSin hallinto-johtaja Suvi Posio kertoo tiedotteessa.

HUSin mukaan tapauksissa, joissa kyseessä on luvaton katselu, asianomaista henkilöä informoi-daan kirjeitse. Kirjeen saaneet voivat myös itse tehdä tutkintapyynnön, vaikka sellainen on jo HU-Sin toimesta tehty. Ensimmäiset kirjeet on jo lähetetty ja lisää kirjeitä postitetaan vaiheittain, kun selvitykset etenevät.