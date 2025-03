Hurjia videoita maanjäristyksestä, uima-altaan vesi syöksyi katolta ihmisten päälle

Myanmaria ja Thaimaata koetelleesta maanjäristyksestä on levinnyt rajua videomateriaalia. Myanmarin järistys oli voimakkuudeltaan noin 7,7 magnitudia. Bangkokiin on julistettu hätätila.

Bangkokissa romahti 30-kerroksinen rakenteilla ollut kerrostalo, jonka jäljiltä 43:n työntekijän kerrotaan olevan loukussa raunioissa.

Videot näyttävät myös tilanteen Bangkokin Chinatownissa, jossa ihmisten päälle syöksyi yhtäkkiä valtava vesimäärä rakennuksen kattouima-altaasta.

Myanmarin Mandalayn kaupungissa, joka on lähellä järistyksen keskipistettä, on romahtanut useita rakennuksia sekä silta.

Ilta-Sanomien mukaan suomalaisia on Thaimaassa tehtyjen matkustusilmoitusten mukaan noin 1100, mutta todellinen luku on suurempi. Myanmarissa on ilmoitusten perusteella noin kymmenen suomalaista, samoin Bangladeshissa.

Ulkoministeriön mukaan tiedossa ei ole tällä hetkellä, että suomalaisia olisi loukkaantunut.

Massive amount of water pouring down on people from a rooftop pool after a powerful earthquake struck.

Devastation across the city of Mandalay in Myanmar, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake, with dozens of buildings having collapsed as well as the Ava Bridge over the Irrawaddy River. pic.twitter.com/8YE8KsxXws

— OSINTdefender (@sentdefender) March 28, 2025